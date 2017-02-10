Myanmar'da heyelan: 9 ölü

Kaçin eyaletindeki yeşim taşı madeni yakınında meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi hayatını kaybetti

Myanmar'ın Kaçin eyaletindeki yeşim taşı madeni yakınında meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi yaşamını yitirdi.



Polis Memuru Tin Tun Aung, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hpakant kentindeki madenin yakınlarında bulunan 60 metre yüksekliğindeki atık sert moloz ve toprak yığınında heyelan oluştuğunu bildirdi.



Toprak altında kalan 9 kişinin cesedine ulaşıldığını aktaran Aung, kaç kişinin mahsur kaldığına dair ise bilgilerinin olmadığını belirtti.



Aung, heyelan riskinin devam etmesi dolayısıyla arama kurtarma çalışmalarına ara verildiğini kaydetti.



Heyelanda hayatını kaybedenlerin, atık toprak yığınında yeşim taşı arayanlar olduğu tahmin ediliyor.



Yerel basındaki haberlere göre, 10'un üzerinde kişiden ise haber alınamıyor.



Yeşim taşı madenciliğinden her yıl milyarlarca dolar gelir eden Myanmar'ın Kaçin eyaletindeki Hpakant bölgesi, dünyada birinci kalite yeşim taşı rezervlerine sahip bölgelerden biri olarak biliyor.