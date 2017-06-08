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Myanmar'da kurbanların cesedine ulaşıldı

Myanmar'da dün 120 kişiyle Myeik kentinden Yangon'a giderken kaybolan askeri nakliye uçağının parçaları ve yolcularından bazılarının cesetlerinin bulunduğu bildirildi.

Myanmar'da kurbanların cesedine ulaşıldı

Myanmar'da dün 120 kişiyle Myeik kentinden Yangon'a giderken kaybolan askeri nakliye uçağının parçaları ve yolcularından bazılarının cesetlerinin bulunduğu bildirildi.

Ordu Sözcüsü General Myat Min Oo, Andaman Denizi'ndeki arama kurtarma çalışmalarına katılan donanma güçlerinin üç kişinin cesedini, uçağın tekerleklerinden biriyle bazı parçalarını bulduğunu açıkladı.

General Myat Min Oo, Laung Lone kenti açıklarında denizde bulunan cesetlerin bir kadın, bir çocuk ve bir erkeğe ait olduğunu belirtti.

Çin yapımı Y-8 tipi turbo pervaneli uçak, dün ülkenin güneyindeki Myeik kentinden havalandıktan yarım saat sonra kaybolmuştu. Uçakta çoğu ordu mensuplarının aileleri olmak üzere 106 yolcu ve 14 mürettebat bulunuyordu. Uçağın düştüğü tahmin edilen bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına 9 savaş gemisi, 5 savaş uçağı ve 3 helikopter destek veriyor.

Uçağın düştüğü bölge, 8 Mart 2014'te Malezya'dan Pekin'e uçan Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağının son kez radarda görüldüğü yerin 700 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Enkazı bulunamayan Malezya uçağının, Hint Okyanusu'nun güneyinde düştüğü sanılıyor./TRT

Etiketler; #Myanmar #kurban #ceset #uçak kazası
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