"Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim ki..."
Beşiktaş, KAP'a bildirdi
Beşiktaş, KAP'a bildirdi
Takımın başıma geçer geçmez... Kocaman'dan son dakika kararı
Takımın başıma geçer geçmez... Kocaman'dan son dakika kararı
Son dakika: Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
Son dakika: Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

Myanmar'da uçak kayboldu

Myanmar'da 116 yolcu taşıyan bir uçağın kaybolduğu bildiriliyor.

Myanmar'da uçak kayboldu

Myanmar'da 100'den fazla kişi taşıyan askeri uçağın kaybolduğu bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Myanmar ordusu, Yangon ile ülkenin güneyindeki Myeik arasında sefer yapan uçağın radardan kaybolduğunu açıkladı.

Ordu açıklamasında, "Uçak, Dawei kentinin yaklaşık 30 kilometre batısındayken iletişim yerel saatle 13:35'de aniden kesildi." ifadesine yer verildi.

Arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Myanmar #genelkurmay başkanlığı
banner863
Önceki Haber
Devlet hastanesi müdürüne silahlı saldırı
Sonraki Haber
Medipol Başakşehir, Yalçın Ayhan'la sözleşmesini feshetti!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.