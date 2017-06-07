Myanmar'da 116 yolcu taşıyan bir uçağın kaybolduğu bildiriliyor.

Myanmar'da 100'den fazla kişi taşıyan askeri uçağın kaybolduğu bildirildi.



BBC'nin haberine göre, Myanmar ordusu, Yangon ile ülkenin güneyindeki Myeik arasında sefer yapan uçağın radardan kaybolduğunu açıkladı.



Ordu açıklamasında, "Uçak, Dawei kentinin yaklaşık 30 kilometre batısındayken iletişim yerel saatle 13:35'de aniden kesildi." ifadesine yer verildi.



Arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.