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NATO, IŞİD karşıtı koalisyona katılacak!

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO'nun IŞİD karşıtı askeri koalisyona katılacağını açıkladı.

NATO, IŞİD karşıtı koalisyona katılacak!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın IŞİD'e karşı uluslararası koalisyona katılmasına karar verildiğini, ancak muharip bir rol üstlenmeyeceğini söyledi.


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Kaynak: AA
Etiketler; #nato #ışid
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