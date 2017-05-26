"Gürcistan'ın NATO ile entegrasyon sürecine tam destek vermekteyiz"

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Başkanı Paolo Alli, Gürcistan'ın NATO ile entegrasyon sürecine tam destek verdiklerini bildirdi.



NATO PA Bahar Oturumu, Gürcistan Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze, Güvenlik Komitesi Başkanı İrakli Sesiaşvili, NATO PA Başkanı Alli ve NATO PA Genel Sekreteri David Hobbs'un düzenlediği ortak basın toplantısıyla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te başladı.



Toplantıda konuşan Kobakhidze, "NATO-Gürcistan ilişkileri, artık somut sonuçlar getiriyor. NATO'nun desteğiyle güvenliğimiz ve savunma sistemimiz güçleniyor. Umut ediyoruz ki bu pratik iş birliği yakın sürede somut bir entegrasyona dönüşecek." ifadeleri kullandı.



Kobakhidze, NATO'nun Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine somut destek verdiğini vurguladı.



NATO PA Başkanı Alli de Tiflis'te böyle önemli bir etkinliğin düzenlenmesinden son derece memnun olduklarını belirterek, "NATO PA, Gürcistan'a verdiği desteği, Gürcistan'a karşı aldığı sorumluluğu açık bir şekilde bir kez daha göstermek ve altını çizmek için burada bulunuyor." dedi.



Gürcistan'da güvenlik ve istikrarın sürdürülmesinin tüm bölge için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Alli, "Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekleyerek biz kendi ülkelerimizi de korumuş oluyoruz." diye konuştu.



Tiflis'deki oturumun NATO üyesi olmayan bir ülkede düzenlenen 5. NATO PA oturumu olduğuna işaret eden Alli, bunun da NATO'nun Gürcistan'a ne kadar büyük önem verdiğini açık bir şekilde kanıtladığını söyledi. Alli, "Gürcistan'ın NATO ile entegrasyon sürecine tam destek vermekteyiz." ifadesini kullandı.



NATO PA Genel Sekreteri David Hobbs, Tiflis'teki oturuma 29 ülkeden heyetlerin katıldığını hatırlatarak, bunun NATO-Gürcistan ilişkilerinin güçlü bir şekilde gelişmesine de katkı sağlayacağının altını çizdi.



Tiflis'te 3 gün boyunca üst düzey görüşmelerde bulunacaklarını ifade eden Hobbs, Gürcistan'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.

Bahar Oturumu, 29 Mayıs'a kadar devam edecek.