NATO 2017 Liderler Zirvesi'ne çevrildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirvede NATO'nun IŞİD karşıtı uluslararası koalisyona katılımının karar bağlanacağını söyledi. Diğer gündem de yüklerin adil paylaşımı olacak.

Donald Tusk - Trump toplantısı hakkında: Rusya konusunda yüzde 100 aynı fikirde değiliz.



Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan NATO zirvesi Türkiye saati ile 15.00'te başlayacak. Zirve öncesinde basın toplantısı yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirvenin gündemini NATO'nın terörle mücadeledeki rolünü arttırmak ve yüklerin eşit paylaşımı konularının oluşturacağını söyledi.



Zirvede IŞİD karşıtı uluslararası koalisyona NATO'nun resmi olarak katılıp katılmayacağı konusunda da karar alınacak. Stoltenberg, bu katılımın eğitim ve istihbarata yoğunlaşacağını söyledi. Afganistan ve Irak'ta halihazırda yerel güçleri eğittiklerini vurgulayan Stoltenberg, AWACS gözlem uçaklarının da IŞİD'e karşı küresel koalisyona istihbarat sağladığını belirtti.



NATO Genel Sekreteri, koalisyona desteğin genişletilmesi yönünde karar alınırsa AWACS uçuş sürelerinin arttırılacağını da söyledi. Ayrıca istihbarat paylaşımı da artacak. NATO uçaklarının Suriye bölgesinde havada yakıt ikmali de yapması bekleniyor.



Stoltenberg, 28 NATO üyesinin tamamının IŞİD Karşıtı koalisyona üye olduğuna dikkat çekti. Genel Sekreter, koalisyona katılım kararının NATO'nun savaş operasyonlarına katılacağı anlamına gelmeyeceğini söyledi.



Yeni bir terör istihbarat hücresinin kurulması konusunda da uzlaşmaya varılacağını belirten NATO Genel Sekreteri, yabancı savaşçılar dahil olmak üzere istihbarat paylaşımı mekanizmasının geliştirmesi hedefleniyor.



NATO zirvesinin ikinci gündem maddesi ise müttefikler arasındaki yük paylaşımının daha adil olması.



NATO'nun bütçesi de artırılacak. Amaç Rusya karşı askeri güç dengesi oluşturmak.





ulusalkanal.com.tr