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Nazarbayev'den Putin ve Erdoğan'a çağrı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriyeli tarafların Astana'da görüşmelerini organize edilmesi önerisine sıcak baktıklarını söyleyerek, "Bunu organize etmeye hazırız" dedi.

Nazarbayev'den Putin ve Erdoğan'a çağrı

Sputnik'in Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu'ndan edindiği bilgiye göre, Nazarbayev, Putin ve Erdoğan'la telefon görüşmeleri yaptı.

Açıklamada, "Rusya ve Türkiye liderleri, Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile yaptığı görüşmelerde bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı. Rusya ve Türkiye liderleri Astana'da Suriyeli tarafların barış görüşmelerinin yapılmasından yana olduklarını ifade etti. Nazarbayev de bu inisiyatifi destekledi ve Kazakistan'ın başkentinde böyle bir görüşmelerin yapılması için bir platforma sunmaya hazır olduklarını vurguladı" denildi.

KAZAKİSTAN SURİYE'DE BARIŞÇIL ÇÖZÜM ÇABALARINI DESTEKLİYOR

Kazakistan Cumhurbaşkanı, Kazakistan'ın Suriye'de barışçıl çözüm çabalarını desteklediğinin de altını çizdi. Tokyo'da 16 Aralık'ta Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile yaptığı görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Putin, Erdoğan'la, Suriyeli taraflara Astana'da görüşmelerini önermek konusunda anlaştıklarını belirtmişti.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #kazakistan #putin ve erdoğan #rusya ile türkiye #suriye türkiye ilişkileri #cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin #Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev
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