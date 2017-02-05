Netanyahu, Trump ile görüşmek istiyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, Yahudi yerleşim birimleri konusunda ABD Başkanı Trump ile görüşmek istiyor.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, başta Doğu Kudüs olmak üzere Filistin topraklarında inşa edilen illegal Yahudi yerleşim birimleri ile ilgili ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye çalışacağını söyledi.

İsrail Devlet Radyosu’nun haberine göre, İsrail Parlamentosundaki (Knesset) grup toplantısında konuşan Başbakan Netanyahu, ABD yönetimiyle illegal Yahudi yerleşim birimleri konusunda koordineli hareket etmek üzere Trump ile görüşmek için İsrail’in ABD Büyükelçisini devreye sokacağını belirtti.

İsrail, ABD Başkanı Trump’ın 20 Ocak’ta görevi devir almasından bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 6 bine yakın yeni konutun inşa etme kararı almıştı.

İsrail'in, işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını içeren karar, 23 Aralık günü 14 oyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) kabul edilmişti.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da da 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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