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Netanyahu’ya istifa çağrısı

Tel Aviv’de yüzlerce kişi, yolsuzluk soruşturmalarına adı karıştığı iddia edilen Başbakan Netanyahu’ya istifaya çağırdı

Netanyahu’ya istifa çağrısı

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de yüzlerce gösterici, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifasını istedi.

İsrail’in Yediot Ahronot gazetesine göre, Tel Aviv’deki Rabin meydanında toplanan göstericiler, yolsuzlukla suçlanan Netanyahu’nun istifası yönünde dövizler taşıdı.
Öte yandan İsrail Devlet Radyosunun haberinde, Devlet Savcısı Avichai Mendelblit’in, “denizaltı skandalı" olarak bilinen ve Netanyahu'nun da adının karıştığı yolsuzluk iddialarıyla ilgili yeni bir soruşturma açabileceği ifade edildi.

İsrail polisi geçen hafta, "iş adamlarından hediyeler kabul ettiği ve bir medya patronu ile kendisini destekleyen yayınlar için pazarlık yaptığı" iddialarıyla Netanyahu'yu üçüncü kez sorgulamıştı. Soruşturmanın Netanyahu'nun Kudüs'teki resmi konutunda gerçekleştiği ve 4 saat sürdüğü ifade edilmişti.

Netanyahu, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında bu ayın ilk haftasında da polise iki kez ifade vermişti. Netanyahu'nun Kudüs'teki resmi konutunda gerçekleşen sorgulamalardan ilkinin üç saat, ikincisinin ise beş saat sürdüğü belirtilmişti.

Hakkındaki yolsuzluk iddialarını reddeden Netanyahu, medya kuruluşlarını hükümeti düşürmeye çalışmakla suçluyor.
İsrail'de başsavcılık kasım ayında kamuoyunda "denizaltı skandalı" olarak bilinen ve Netanyahu'nun da adının karıştığı yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma açılmasına karar vermişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #yolsuzluk #israil #Binyamin Netanyahu
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