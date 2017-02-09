Norveç'ten Rum Yönetimi'ne “müzakere“ vetosu iddiası

Norveç'in, Güney Kıbrıs'a askeri teçhizat satışını engellemesinin arkasında Kıbrıs'ta devam eden müzakerelere ilişkin siyasi meselelerin olduğu öne sürüldü

Norveç'in, Güney Kıbrıs Rum kesimine askeri teçhizat satışını engellemesinin arkasında Kıbrıs'ta devam eden müzakerelere ilişkin siyasi meselelerin olduğu iddia edildi.

Güney Kıbrıs'ta yayın yapan Fileleftheros gazetesinin "Norveçlilerin 'hayır'ının arkasında Kıbrıs sorunu da var" başlıklı haberinde, askeri ekipman üreten Norveçli şirketin, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) için askeri teçhizat alma işini üstlenen İngiliz şirkete yolladığı mektubu yayımladı.

Norveçli şirketin, 18 Temmuz 2016 tarihli mektupta askeri teçhizata ihracat izni vermeyi reddettiği bilgisinin aktarıldığı haberde, Ada'da devam eden müzakere sürecinin Norveçli BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin önderliğindeki barış çabalarıyla sürdüğü vurgulandı.

Norveç'in, 1959 yılında aldığı karara göre savaşta, savaş tehdidi altında olan bölgelere ya da iç savaşın olduğu ülkelere silah veya mühimmat satışına izin vermediği kaydedilen haberde, "ihracatın silahlı çatışmalara neden olacağı ya da silahlı çatışmaları uzatacağı, ülkedeki mevcut gerilimleri ya da çatışmaları ağırlaştıracağı" durumlarda askeri ekipman başvurularının reddedilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis de Rum lider Nikos Anastasiadis'in konuyla ilgili Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis'ten bilgi istediğini söyledi.

Savunma Bakanlığının konuya ilişkin girişimlerde bulunduğunu ifade eden Hristodulidis, RMMO adına İngiliz şirketin tedarik edeceği söz konusu askeri ekipman için ihracat izninin verilmemesi konusunda henüz bir yanıt alınmadığını belirtti.

Hristodulidis, Norveç'in askeri ekipman ihracatına izin vermemesinin nedenlerinin araştırıldığını dile getirdi.

Rum Milletvekili ve Rum Meclisi Savunma Komitesi üyesi Prokopis Prokopiu da Savunma ve Dışişleri bakanlıklarının konuyla ilgili meclise bilgi vermesi gerektiğini vurguladı.

Norveç'in askeri ekipmanın ihracatına izin vermemesiyle soru işaretlerinin doğduğunu belirten Prokopiu, Norveç hükümetinin, Kıbrıs sorunundaki görüşmelerle ilgili bir kararının olduğuna dair bilgilerin olduğuna işaret etti.