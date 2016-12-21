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O saldırıyı IŞİD üstlendi

O saldırıyı IŞİD üstlendi

Berlin'de dün akşam Noel pazarına düzenlenen terör saldırısına IŞİD üstlendi.

IŞİD'in haber kaynağı sayılan Amak internet sitesindeki açıklamada, 'Berlin'deki kamyonlu saldırıyı düzenleyen kişi, IŞİD'in bir askeridir" denildiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #berlis saldırı #ışid
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