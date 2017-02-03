Obama'nın planı, Trump'ın masasında: PYD'ye daha fazla silah yardımı önerisi güncelleniyor

ABD eski Başkanı Barack Obama’nın terör örgütü PYD’nin Rakka’yı işgal etmesi için terör örgütüne daha fazla silah verme planı ABD Başkanı Donald Trump’ın masasında. Uzmanlar Trump’ın Suriye’ye terör örgütü PYD için daha çok asker göndereceği görüşünde. Amerika’nın PYD’ye verdiği zırhlı araç desteği de bu görüşü destekler nitelikte.

Terör örgütü PYD’ye daha fazla silah yardımı planını Trump güncelliyor, Uzmanlar, terör örgütü PKK’ya desteğin artacağını söylüyor, bunun örnekleri de var.



ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post gazetesi Amerika’nın terör örgütü PYD’ye verdiği silah yardımına ilişkin dikkat çeken bir haber yaptı.



Gazeteye göre ABD Başkanı Donald Trump, Obama’nın PYD’nin Rakka’yı işgal etmesi için PKK’nın koluna “daha fazla silah yardımı yapılması” önerisini değerlendiriyor.



Habere göre Trump, Obama’nın planını eksik buldu. Trump’a göre planda, Türkiye’nin tepkisinin nasıl yatıştırılacağı konusunda önlemler yok, Rusya ile koordinasyon konusu da pas geçiliyor. Gazete Trump’ın Rakka konusunda Rusya ve Esad ile işbirliği yapılmasına da karar verebileceğini yazdı. Trump bu konuda, ’30 gün içinde IŞİD'i mahvedecek bir plan bulunmalı’ talimatını verdiği Savunma Bakanı James Mattis ve Genelkurmay Başkanı Dunford’un önerilerini bekliyor.



Türk uzmanlar ise Amerika’nın PYD’ye yaptığı silah yardımını arttıracağını söylüyor. Uzmanlara göre, Amerika PYD için sahaya daha çok asker gönderecek. Trump’ın kararını verirken Türkiye ile pazarlık yapacağı belirtiliyor.



Uzmanların görüşünü, ABD’nin PYD’ye yaptığı bazı yardımlar da destekliyor. Trump yönetimi son olarak PYD’nin kontrolündeki Suriye Demokratik Güçleri’ne zırhlı araç ve personel taşıyıcı vermişti.



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