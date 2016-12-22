Odierno: ABD Ortadoğu’da liderliği Rusya’ya kaptırdı

Eski ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Raymond Odierno, ülkesinin Ortadoğu’daki liderliği Rusya’ya bıraktığını söyledi. Obama’nın ülkeyi terörle mücadelede pasif bıraktığını savunan Odierno, “Şimdi önden liderlik yapmanın, ulusları bir araya getirmenin zamanıdır” ifadelerini kullandı

Çuvalcı General olarak tanınan Raymond Odierno, ABD’nin Suriye bozguna uğradığını itiraf etti.



2003 yılında Süleymaniye'de Türk askerinin başına çuval geçirilmesi emrini veren ABD'li komutanlardan biri olan, Eski ABD Kara Kuvvetleri Komutan Odierno, ülkesinin Ortadoğu’daki liderliği Rusya’ya bıraktığını söyledi.



Fox News kanalına değerlendirmelerde bulunan Odierno, ABD Başkanı Barack Obama’nın ‘geriden liderlik’ stratejisinin ülkeyi terörle mücadelede pasif bıraktığını savundu.



Obama yönetimini sert sözlerle eleştiren Odierno, “Obama geriden liderlik yapmayı seçti. Şimdi önden liderlik yapmanın, ulusları bir araya getirmenin zamanıdır” ifadelerini kullandı.



Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına da değinen Odierno, bunun bölgedeki karmaşık durumun yansıması olduğunu öne sürdü.



Öte yandan, ünlü İngiliz gazete Times, Erdoğan’ın giderek Batı’dan uzaklaştığını ifade etti.



Roger Boyes imzalı makalede, Türkiye’nin Rusya ile yakınlaşmasının Orta Doğu’yı yeniden şekillendirebileceği vurgusu yapıldı.



Büyükelçi suikastını "Moskova ve Ankara arasını bozmak için başarısız bir girişim” olarak niteleyen Times yazarı, Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye konusunda birlikte hareket edebileceklerini savundu.



Makalede ayrıca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceliğinin Esad değil PYD olduğu vurgusu da yapıldı.





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