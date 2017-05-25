"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

OPEC, petrol üretiminin kısıtlanması kararını 9 ay daha uzattı

OPEC, geçen kasım ayında alınan petrol üretim seviyesini kısma kararının 9 ay daha uzatıldığı bildirildi.

OPEC, petrol üretiminin kısıtlanması kararını 9 ay daha uzattı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünce (OPEC), geçen kasım ayında alınan petrol üretim seviyesini kısma kararının 9 ay daha uzatıldığı bildirildi.

Suudi Arabistan Petrol Bakanı ve OPEC Konferansı Başkanı Halid El-Falih, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen "OPEC 172. Olağan Toplantısı"nın ardından alınan kararları açıkladı.

El Falih, "Biz birçok senaryo üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. 6, 9 veya 12 ay seçenekleri üzerine durduk ancak 9 ay uzatmanın ideal olduğu kanaatine vardık." dedi.

Geçen kasım ayında alınan tarihi kararın önemine vurgu yapan El-Falih, 5 ay zarfında OPEC üyesi ve üye olmayan petrol üreticisi ülkelerle yakın bir iş birliği içerisinde çalıştıklarını belirtti.

Mart 2018'e kadar uzatılan yıllık petrol üretim seviyesinin kısma kararı ile son 5 yıllık ortalama seviyeye ulaşılabileceğinin umulduğunu ifade eden El-Falih, Ekvator Ginesi'nin OPEC üyesi olma talebinin de oy birliği ile kabul edildiğini söyledi.

El- Falih, bir sonraki OPEC toplantısının 30 Kasım'da yapılacağını aktardı. OPEC üyesi olmayan ülkelerin de kendilerine eşlik edeceğini belirten El-Falih, 3. OPEC ve OPEC üyesi olmayan petrol üretici ülkeler toplantısının da kasım ayında yapılacağını ifade etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #opec
banner863
Önceki Haber
Gürcistan'da FETÖ okulu yöneticisine tutuklama
Sonraki Haber
NATO, IŞİD karşıtı koalisyona katılacak!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.