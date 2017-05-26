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Otomotiv devine büyük şok

Volkswagen'den sonra Fiat ve Mercedes için emisyon soruşturmaları devam ederken General Motors için de ABD'de dava açıldı.

Otomotiv devine büyük şok

ABD'nin en büyük otomotiv şirketi General Motors'a emisyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

ABD'deki hukuk firması Hagens Berman'dan yapılan açıklamada, ülkede General Motors marka araç kullanan tüketicilerin şirkete toplu dava açtığı bildirildi.

Açıklamada, ülke genelinde yaklaşık 705 bin General Motors marka araçta emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığı iddia edilirken, söz konusu araçların normalin 2 ila 5 kat üzerinde çevreyi kirletici madde yaydığı öne sürüldü.

VOLKSWAGEN DAVASININ AVUKATLARI

Hagens Berman hukuk firması, Alman otomotiv devi Volkswagen'in emisyon davalarında da ABD'deki tüketici gruplarını temsil etmişti.

Son dönemde İtalya'nın Fiat için emisyon kontorlü uygulamaları da soruşturma konusu oldu. Almanya'da Mercedes'in ana firması Daimler AG için de emisyon soruşturması yürütlüyor./Hürriyet

Etiketler; #Volkswagen #fiat #mercedes #General Motors #abd #Hagens Berman
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