Pakistan'ın güneybatısındaki Sorange bölgesinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 4 işçi hayatını kaybetti.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Kuetta kentindeki maden ocağında çalışan 4 işçi, buradaki göçük sonucu yaşamını yitirdi.
Maden işçilerinin cenazesinin ailelerine teslim edileceği bildirildi.
Belucistan eyaletinde, madenlerdeki kötü çalışma koşulları nedeniyle oluşan göçük ve patlamalar, geçmişte de can kayıplarına yol açmıştı.
Pakistan'ın güneybatısındaki Sorange bölgesinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 4 işçi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın güneybatısındaki Sorange bölgesinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 4 işçi hayatını kaybetti.