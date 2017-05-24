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Pakistan'da maden kazası: 4 ölü

Pakistan'ın güneybatısındaki Sorange bölgesinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 4 işçi hayatını kaybetti.

Pakistan'da maden kazası: 4 ölü

Pakistan'ın güneybatısındaki Sorange bölgesinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 4 işçi hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Kuetta kentindeki maden ocağında çalışan 4 işçi, buradaki göçük sonucu yaşamını yitirdi.

Maden işçilerinin cenazesinin ailelerine teslim edileceği bildirildi.

Belucistan eyaletinde, madenlerdeki kötü çalışma koşulları nedeniyle oluşan göçük ve patlamalar, geçmişte de can kayıplarına yol açmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #pakistan #Ölü #maden #göçük
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