Pakistan'ın güneybatısındaki Sorange bölgesinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 4 işçi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın güneybatısındaki Sorange bölgesinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 4 işçi hayatını kaybetti.



Yerel basında çıkan haberlere göre, Kuetta kentindeki maden ocağında çalışan 4 işçi, buradaki göçük sonucu yaşamını yitirdi.



Maden işçilerinin cenazesinin ailelerine teslim edileceği bildirildi.



Belucistan eyaletinde, madenlerdeki kötü çalışma koşulları nedeniyle oluşan göçük ve patlamalar, geçmişte de can kayıplarına yol açmıştı.