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Pakistan'da yola döşenen mayın patladı: 5 ölü

Pakistan’ın kuzeybatısında yola döşenen mayının patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da yola döşenen mayın patladı: 5 ölü

 Pakistan’ın kuzeybatısında yola döşenen mayının patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet yetkilileri, Hayber aşiretler bölgesindeki Tirah Vadisi'nde milislerin geçişi sırasında yola döşenen mayının uzaktan kumandayla patlatıldığını, saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #patlama #pakistan #mayın #Hayber
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