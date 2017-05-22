Pakistan’ın kuzeybatısında yola döşenen mayının patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Emniyet yetkilileri, Hayber aşiretler bölgesindeki Tirah Vadisi'nde milislerin geçişi sırasında yola döşenen mayının uzaktan kumandayla patlatıldığını, saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Pakistan’ın kuzeybatısında yola döşenen mayının patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan’ın kuzeybatısında yola döşenen mayının patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.