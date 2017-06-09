Pakistan ve Hindistan Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üye oldu. Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen devlet başkanları zirvesinde gündemde Suriye'deki ateşkes de vardı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü devlet başkanları zirvesinde Pakistan ve Hindistan'ın örgüte tam üyeliği onaylandı.



Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı konuşmada Suriye'de umut verici gelişmeler yaşandığını söyledi. Putin, "Ateşkesi güçlendirme imkanı doğdu" dedi.



Kazakistan'ın ev sahipliğinde yapılan zirveye ŞİÖ'nün kurucu ülkeleri Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Rusya ve Çin'in yanı sıra Pakistan ve Hindistan liderleri de katıldı.



Zirvede İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Birleşmiş Milletler Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra Belarus, Afganistan ve Moğolistan liderleri de gözlemci olarak yer aldı.



Pakistan ve Hindistan iki yıllık hazırlık sürecinde tüm şartları yerine getirdiler. Bu zirvede ŞİÖ'ye tam üye oldular. Zirvede ayrıca terörle mücadele bildirgesi ve aşırılıkla mücadele konvansiyonu da imzalandı.



Çin, zirvenin sonunda ŞİÖ dönem başkanlığını Kazakistan'dan devraldı.



2001 yılında kurulan Şanghay İşbirliği Örgütü'nde Türkiye de diyalog ortağı olarak yer alıyor. Türkiye de örgüte tam üye olmak istiyor.



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