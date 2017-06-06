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Paris'in ünlü Notre Dame katedralinde silah sesleri

Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Notre Dame Katedrali'nde silah sesleri yükseldi.

Paris'in ünlü Notre Dame katedralinde silah sesleri
Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Notre Dame Katedrali'nde silah sesleri yükseldi.

Edinilen bilgilere göre katedralin dışında bulunan polis memurları, kendilerine çekiçle saldıran bir kişiyi vurarak yaraladı. Etkisiz hale getirilen saldırganın saldırı nedeni henüz bilinmiyor.

Polis ​olay yerini güvenlik çemberine alırken, vatandaşlara olay yerinden uzak durma çağrısında bulundu.


 
Etiketler; #Notre Dame #fransa #Paris
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