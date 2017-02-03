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Putin, 16 generali görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Acil Durumlar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi’nden 16 generali görevden aldı.

Putin, 16 generali görevden aldı

Hükümete ait olan publication.pravo.gov.ru sayfasından yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Acil Durumlar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi'nden 16 generalin görevine son verdiği belirtildi.

Bunun yanı sıra Yaroslavl Oblastı Savcısı da görevden alındı ancak yapılan değişikliklerin nedeni henüz bilinmiyor.

Putin’in imzaladığı aynı kararname uyarınca Vladlen Aksenov ve Pavel Barışev Acil Durumlar Bakanı Yardımcılığa, Oleg Kamşilov 5 yıllığa Kırım’ın Savcısı görevine atandılar./Milliyet

Etiketler; #rusya devlet başkanı putin #Acil Durumlar Bakanlığı #içişleri bakanlığı #Soruşturma Komitesi
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