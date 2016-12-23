Putin'den yeni Karlov açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geleneksel yılsonu büyük basın toplantısını düzenliyor.



Putin’in bugünkü basın toplantısını izlemek için bin 437 gazetecinin akreditasyon işlemlerini tamamladığı açıklandı. Basın toplantısını izleyen gazetecilerin sayısı her yıl artıyor. Basın toplantısının ‘büyük’ olarak nitelenmesinin sebeplerinden biri Putin’in bu kadar kalabalık bir dinleyici kitlesine hitap ediyor olması.



Büyük basın toplantısını takip edecekler, salondaki gazeteci ve davetlilerle sınırlı değil. Putin’in merakla beklenen basın toplantısı Rossiya 1, Rossiya 24, Pervıy Kanal ile Mayak, Vesti FM ve Radio Rossii’den de canlı olarak yayınlanıyor. Öte yandan toplantının ‘büyük’ olarak tanımlanmasının nedenlerinden bir diğeri de belirli bir bitiş zamanının olmaması. Zira basın toplantısının ne zaman biteceğine Putin kendisi karar veriyor.



Putin’in bu yıl 12. kez düzenlediği basın toplantılarının en uzunu 2008’de gerçekleşmişti. Bu basın toplantısı 4 saat 40 dakika sürmüştü. Putin’in geçen yılki basın toplantısıysa 3 saat 8 dakika sürdü. Putin, dün düzenlenmesi planlanan bu yılki büyük basın toplantısını Rusya’nın öldürülen Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un cenaze törenine katılmak için bugüne ertelemişti. Bu, Putin’in basın toplantısını ilk erteleyişi olmuştu.





Fotoğraf: Sputnik



Putin'den ABD'ye: Bunları ben mi yaptım?



Donald Trump'ın başkan seçilmesinde Rusya'nın rolü olduğu iddialarına ilişkin soruya Putin "ABD'de görevi tamamlanmak üzere olan yönetim ve Demokrat Parti'nin tüm başarısızlıkları için dış faktörleri suçluyorlar. Bunları ben mi yaptım? Bunlar, sistematik sorunlar. Cumhuriyetçi seçmenlerden birçoğunun Rusya Devlet Başkanı'nı destekliyor olması, bazı ABD'lilerin küresel meseleler ve geleneksel değerler konusunda bizim görüşlerimizi paylaştığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.



Putin'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:



Rusya, Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturmada her şeyin açığa çıkarılmasını yakından izleyecek.



Rusya Merkez Bankası'nın ülkenin ekonomisini canlandırmak için yanlış bir yol izlediğini kimse düşünmüyor.



Problemlerimiz var mı? Evet var. Ekonomimizin büyümeye devam edeceğinden emin olmamız gerekiyor. Son birkaç aydır reel gelirde gerçek bir yükseliş gözlemliyoruz. Bu da iyimser olmamıza sebep oluyor.



(Büyükelçi Karlov suikastine ilişkin) Rusya-Türkiye ilişkilerini etkilemez