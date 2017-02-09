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Putin, Erdoğan ile telefonda görüştü

Rus Haber Ajansı RIA: Putin, Erdoğan ile telefonda görüştü.

Putin, Erdoğan ile telefonda görüştü

El Bab'da IŞİD'i bombalayan bir Rus savaş uçağı kazara Türk askerlerinin bulunduğu binayı vurdu.

TSK, kazada 3 askerimizin şehit olduğunu biri ağır 11 askerimizin de yaralandığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a üzüntü ve başsağlığı dileklerini iletti.

Görüşmede IŞİD'e karşı askeri koordinasyonu artırma kararı aldığı ifade edildi.

Olayla ilgili Rus askeri yetkililer Türk muhataplarını üzüntülerini ve taziyelerini iletti. Konu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşmede de ele alındı. Putin Erdoğan'a üzüntülerini iletti, başsağlığı diledi.

Erdoğan-Putin arasındaki görüşmede ayrıca Suriye'deki terör örgütlerine karşı mücadelede askeri işbirliği konusunda da mutabakat sağlandı.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #suriye #Putin #erdoğan #ria #Rus haber ajansı
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