Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) genel oturumunda yaptığı konuşmada, ülkesinin, yabancı iş projelerini gerçekleştirmeye ve küresel ekonominin gelişimi konusunda iş birliğine açık olduğunu belirtti.

Putin, "Karşımızda küresel tehditler var. Kavga etmekle ve jeopolitik oyunlarla zaman kaybetmeye hakkımız yok" ifadelerini kullandı.



Rusya'ya yapılan yaptırımlardaki artışın, gayrı safi milli hasıladaki artışı geçtiğini belirten Putin, bu eğilimin desteklenmesi gerektiğini söyledi.



Putin ayrıca, Rusya'daki enflasyon oranının bu yıl beklenenin altında olabileceğini, yani yüzde 4'ün altına inebileceğini belirtti ve ülkede dijital ekonomiyi geliştirmeyi hedeflediğini kaydetti.



Öte yandan Putin, Rusya ekonomisinin toparlanmaya başladığını belirtip yabancı yatırımcı ve uzmanların da Rusya'nın makroekonomi politikasına 'yüksek not verdiğini' ekledi./Sputnik