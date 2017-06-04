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Putin, Londra saldırısını kınadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere'nin başkenti Londra'da 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı kınadı.

Putin, Londra saldırısını kınadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere'nin başkenti Londra'da 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı kınadı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, terör eylemi olarak nitelendirdiği Londra saldırısı nedeniyle İngiltere halkına 'içten başsağlığı dileklerini' iletti.

'TERÖRE KARŞI ORTAK ÇABALAR ARTIRILMALI'

Putin, İngiltere Başbakanı Theresa May'e gönderdiği telgrafta ise, Londra'daki saldırıya yanıt olarak, terörle mücadelede ortak çabanın artırılması gerektiğini kaydetti./Sputnik

Etiketler; #rusya #Putin #ingiltere #Londra #terör saldırısı
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