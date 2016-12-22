Putin: Tüm savunma sistemlerini delip geçecek füzelere gereksinimimiz var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin, tüm savunma sistemlerini delip geçebilecek füzelere gereksinim duyduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin, tüm savunma sistemlerini delip geçebilecek füzelere gereksinim duyduğunu söyledi. Putin, "Stratejik nükleer güçlerin savaş potansiyelini güçlendirmemiz gerekiyor, hepsinden önce de füzeler bakımından. Şu anda var olan ve gelecekte geliştirilebilecek savunma sistemlerini delip geçebilecek füzeler geliştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Savunma Bakanlığı'nın yıllık toplantısında konuşan Putin, "Kendimizden emin bir biçimde söyleyebiliriz ki şu an da olası tüm potansiyel saldırganlardan daha güçlü" dedi.



Putin şöyle devam etti: "Bir dakika için olsa bile gevşersek, birliklerin eğitiminde, ordu ve donanmanın modernleştirilmesinde büyük bir başarısızlık olmasına izin verirsek bu durum çabucak değişebilir."



ulusalkanal.com.tr