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Putin'den 'ani denetim' emri verdi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle hava kuvvetlerinde "ani denetime" başlandığını duyurdu.

Putin'den 'ani denetim' emri verdi

Sergey Şoygu, Rus basınında yer alan açıklamasında, ani denetim kapsamında  hava savunma sistemleri ile hava kuvvetlerinin olası bir saldırıyı püskürtmeye  yönelik durumunun denetleneceğini ve bu kapsamda bazı tatbikat ve eğitimler yapılacağını belirtti.

Rus ordusunda, 2011 yılından bu yana Devlet Başkanı Vladimir Putin'in  emri ile zaman zaman ani denetimler düzenleniyor.

Bu tatbikatların, ordunun  savaşa hazırlık seviyesinin test edilmesi ve ordunun barış zamanında savaş  yeteneğini kaybetmemesi için düzenlendiği kaydediliyor./Milliyet

Etiketler; #Putin #Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu #vladimir putin
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