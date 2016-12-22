Putin'in danışmanı Dugin: Saldırı FETÖ'nün işi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı, Rus siyhaset bilimci Alexander Dugin, Büyüelçi Andrey Karlov'a yönelik suikasti değerlendirdi. Dugin, "Bu kanlı cinayetin azmettiricisinin FETÖ’nün temsilcilerinden biri olduğu netleşmiştir" dedi. Amerika'nın Türkiye–Rusya ilişkilerini bozmaya çalıştığını belirten Dugin, bu olayın da Atlantik sistemini terk ettiği için Türkiye’ye ceza niteliğinde olduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanlığını yapmış olan Rus siyaset bilimci Alexander Dugin, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a yapılan suikasti değerlendirdi.



Aydınlık Gazetesi'ne konuşan Dugin, "trajik" olarak nitelendirdiği bu olayın Türkiye-Rusya ilişkilerini bozamayacağını belirtti.



Uçak düşürülme olayı ile Karlov suikastı arasında çok büyük bir fark olduğunu belirten Rus uzman, "Uçağımız düşürüldüğünde Türkiye’nin kendi hatasını ve FETÖ ile NATO-CIA destekli grupların rolünü anlaması neredeyse bir yıl sürdü" dedi.



Karlov suikastinden sonra Ankara'dan Erdoğan çevresinin ve önemli kişilerin kendisini arayarak başsağlığı dilediğini vurgulayan Dugin, saldırının amacına ilişkin de önemli tespitler yaptı.



Dugin, "Bu kanlı cinayetin azmettiricisinin FETÖ’nün temsilcilerinden biri olduğu netleşmiştir. Bu kişi aynı zamanda radikal İslamcı biridir. Aynı gün Avrupa’da IŞİD üstlendiği başka saldırılar da yapıldı. Amerika Başkanlık seçiminin son anlarında bile Türkiye–Rusya ilişkilerini bozmaya çalıştı. Bu olay Atlantik sistemini terk ettiği için Türkiye’ye ceza niteliğindedir" dedi.



Putin’in tepkisinin de uçak düşürülmesi olayından daha farklı olduğunu söyleyerek Dugin, “Ben bu saldırının Rusya ile Türkiye’nin stratejik ortaklığına yapılan son saldırı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



Türkiye ve Rusya'nın Suriye’deki ortak stratejisinin derinleşmeye devam edeceğini dile getiren Alexandr Dugin, saldırıya en iyi yanıtın Türkiye'nin bir an önce NATO'dan çıkması olacağını ifade etti. Dugin, "Bu saldırıya verilebilecek en güçlü ve sert yanıt Türkiye’yi NATO’dan mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde çıkarmak ve Türkiye ile birlikte bir Avrasya stratejik ortaklığı ve ittifakı yaratmak olacak. İki ülkenin ortak düşmanlarının en büyük korkusu da bu" dedi.



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