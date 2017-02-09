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Romanya Adalet Bakanı istifa etti

'Yolsuzluk affı kanunu' nedeniyle eylemlerin sürdüğü Romanya'da Adalet Bakanı Florin Iordache istifa etti.

Romanya Adalet Bakanı istifa etti

Tartışmalı yasanın mimarlarından olan Adalet Bakanı Iordache, gazetecilere yaptığı açıklamada 'İstifamı sunmaya karar verdim. Tüm yaptıklarım yasaldı" dedi.

'Yolsuzluk affı kanunu' olarak anılan yasanın 'anayasaya uygun' olduğunu savunan Iordache, kamuoyunu sakinleştirmekte başarısız olduğunu kabul etti.

Romanya hükümeti ülkede yüzbinlerce kişinin kanuna karşı protesto eylemleri düzenlemesinin ardından yasayı 5 Şubat'ta geri çekme kararı almıştı.

Muhalifleri, sadece 44 bin euro meblağının üzerindeki görevi kötüye kullanma suçlamalarına hapis cezası getiren kanunun, ülkede yolsuzlukla yapılan mücadeleyi zayıflatacağını savunuyordu.

Eylemciler, Sosyal Demokrat Başbakan Sorin Grindeanu'nun da istifasını istiyordu.

Sosyal Demokrat Parti liderliğindeki koalisyon hükümeti, dün muhalefetin gensoru önergesine karşı iktidarını korumayı başarmıştı.

Hükümetin düşürülmesi için muhalefet tarafından verilen gensoru önergesine destek 161'de kalmıştı.

Önergenin kabul edilmesi için az 233 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuluyordu./sputnik

Etiketler; #Romanya Adalet Bakanı #Florin Iordache
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