İran'da ikinci kez cumhurbaşkanı seçilen Hasan Ruhani, devlet televizyonu aracılığıyla halka seslendi. "Seçimler bitti ve ben bugün tüm yurttaşların cumhurbaşkanıyım" diyen Ruhani, dünya ile barış ve dostluk içinde yaşamak istediklerini söyledi. Hasan Ruhani, İran'a yönelik tehdit ve aşağılamaları da kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Oyların yüzde 57'sini alarak ikinci kez İran Cumhurbaşkanı seçilen Hasan Ruhani, ilk açıklamasını devlet televizyonu üzerinden yaptı.



Seçimler bitti ve ben bugün tüm yurttaşların cumhurbaşkanıyım. Muhaliflerimin hükümetimi eleştirme hakkı saklıdır.



Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın karşılıklı saygı temelinde dünyayla ilişkilerini geliştirmek istediğini söyledi.



Milletimiz, dünyayla barış ve dostluk içinde yaşamak istiyor. Ancak her türlü tehdit ve aşağılamayı da kabul etmeyecek. Halkımız, seçimlerle verdiği bu mesajının, tüm devletler, komşular ve özellikle büyük dünya güçleri tarafından doğru bir şekilde duyulmasını istiyor.



Bölge ve komşu ülkelere de seslenen Ruhani, bölgedeki güvenliğin yabancı güçlerin varlığıyla değil demokrasinin güçlenmesi ve halkın oyuna saygı göstererek sağlanacağını belirtti.





ulusalkanal.com.tr