Rus devlet televizyonu açıkladı: FETÖ...

Rus devlet televizyonu Russia 24, Ankara'da Büyükelçi Karlov'un öldürülmesinde saldırının arkasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün olduğunu belirtti.

Rus devlet televizyonu, Ankara'daki suikastin arkasında Fethullahçı Terör Örgütü'nün olduğunu belirtti.



Devlet televizyonu Russia 24, Büyükelçi Andrey Karlov'a silahlı saldırı düzenlemesinde FETÖ'nün olağan şüpheli olduğunu vurguladı.



Sabah: FETÖ soruşturmasında adı geçiyor



Sabah gazetesinde yer alan haberde ise, saldırganın adı FETÖ soruşturmasında geçiyor.



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