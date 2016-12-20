CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

Rus devlet televizyonu açıkladı: FETÖ...

Rus devlet televizyonu Russia 24, Ankara'da Büyükelçi Karlov'un öldürülmesinde saldırının arkasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün olduğunu belirtti.

Rus devlet televizyonu açıkladı: FETÖ...

Rus devlet televizyonu, Ankara'daki suikastin arkasında Fethullahçı Terör Örgütü'nün olduğunu belirtti.

Devlet televizyonu Russia 24, Büyükelçi Andrey Karlov'a silahlı saldırı düzenlemesinde FETÖ'nün olağan şüpheli olduğunu vurguladı.

Sabah: FETÖ soruşturmasında adı geçiyor

Sabah gazetesinde yer alan haberde ise, saldırganın adı FETÖ soruşturmasında geçiyor.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Fetullahçı Terör Örgütü #Büyükelçi Karlov #ankara #Russia 24 #fetö #rusya
banner863
Önceki Haber
İstanbul ve Ankara'da kar yağışı bekleniyor (20 Aralık hava durumu)
Sonraki Haber
Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
duygu - 2 gün önce
Ben, terorist gruplarin adini hic takmam..Bir kelime, "israil", yeter de artar bile.....israil, terorist devlettir, butun teroristler, dolayli ya da dolaysiz israil'e baglidir......
Yanıtla Beğenme(0)