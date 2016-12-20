Rus yetkili evinde başından vurulmuş halde bulundu!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürüldüğü gün, Moskova'da da bir Rus Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin evinde ölü bulunduğu ortaya çıktı. Hakkında resmi bir açıklama yapılmayan olayın cinayet ya da intihar olabileceği öne sürüldü

Moskova'da bir Rus Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, evinde ölü bulundu.



İngiliz basınında yer alan haberlerde, ölen yetkilinin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na bağlı departmanlardan birinin başında olduğu belirtildi.



Olay yerine giden polis, mutfak lavabosunun altında iki mermi kovanı ve bir tabanca buldu.



Olay sırasında, ölen Rus yetkilinin eşinin de dairede olduğu bildirildi. Hakkında resmi bir açıklama yapılmayan olayın cinayet ya da intihar olabileceği öne sürüldü.





ulusalkanal.com.tr