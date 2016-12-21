Rusya: ABD ile neredeyse tüm iletişim kanalları dondu

Kremlin Sözcüsü, ABD ile Rusya'nın arasındaki neredeyse tüm iletişim kanallarının donduğunu açıkladı.

NTV'nin haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2018 yılında yapılacak seçimlerde aday olup olmayacağına dair Kremlin'den yeni bir açıklama geldi.



Kremlin Sözcüsü, Putin'in 2018 seçimlerinde aday olup olmayacağını bilmediğini belirtti.



ABD-Rusya ilişkilerine dair açıklamalarda da bulunan sözcü, ABD ile Rusya'nın arasındaki neredeyse tüm iletişim kanallarının donduğunu belirtti.



Geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın Çelyabinsk kentindeki Etero fabrikasını ziyaret eden ve buradaki metal işçileri ile görüşen Vladimir Putin, burada yaptığı açıklamada emeklilik sinyali vermişti.



Rusya Devlet Başkanı Putin, hayalinin ne olduğuna dair bir soruya, "Kariyerimi başarıyla tamamlamak istiyorum" cevabını vermişti.



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