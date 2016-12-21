CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

Rusya: ABD ile neredeyse tüm iletişim kanalları dondu

Kremlin Sözcüsü, ABD ile Rusya'nın arasındaki neredeyse tüm iletişim kanallarının donduğunu açıkladı.

Rusya: ABD ile neredeyse tüm iletişim kanalları dondu

NTV'nin haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2018 yılında yapılacak seçimlerde aday olup olmayacağına dair Kremlin'den yeni bir açıklama geldi. 

Kremlin Sözcüsü, Putin'in 2018 seçimlerinde aday olup olmayacağını bilmediğini belirtti. 

ABD-Rusya ilişkilerine dair açıklamalarda da bulunan sözcü, ABD ile Rusya'nın arasındaki neredeyse tüm iletişim kanallarının donduğunu belirtti. 

Geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın Çelyabinsk kentindeki Etero fabrikasını ziyaret eden ve buradaki metal işçileri ile görüşen Vladimir Putin, burada yaptığı açıklamada emeklilik sinyali vermişti. 

Rusya Devlet Başkanı Putin, hayalinin ne olduğuna dair bir soruya, "Kariyerimi başarıyla tamamlamak istiyorum" cevabını vermişti.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #rusya #abd #kremlin
banner863
Önceki Haber
Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın keşif görüntüleri ortaya çıktı
Sonraki Haber
TGB'den Türkçe ve Rusça pankart: Türk-Rus dostluğuna ABD kurşunu işlemez
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Atasini seven kisi - 21 saat önce
ABD ye güvenilmez, adamlara sen kücük parmagini veriyor, onlar senin bütün kolunu aliyorlar, onun icin Rusya nin karari ve davranisi dogru ve normal.
Yanıtla Beğenme(0)