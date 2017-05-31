Moskova, düğmeye basılmadan önce Türkiye, ABD ve İsrail'in uyarıldığını duyurdu.
Rus ordusu, Suriye'nin tarihi kenti Palmira çevresindeki terör örgütü IŞİD hedeflerine Cruise füzesi fırlattı.
Teröristleri imha eden füzenin Akdeniz'deki savaş gemisinden ateşlendiği bildiriliyor.
TÜRKİYE UYARILDI
Rusya Savunma Bakanlığı, füzeyi fırlatmadan Türkiye, ABD ve İsrail'in uyarıldığını duyurdu.
ulusalkanal.com.tr
Akdeniz'deki Rus savaş gemisinden ateşlenen füze Suriye Palmira çevresindeki IŞİD'li teröristleri vurdu.
Moskova, düğmeye basılmadan önce Türkiye, ABD ve İsrail'in uyarıldığını duyurdu.