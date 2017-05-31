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Rusya, Cruise füzesi fırlatmadan Türkiye'yi uyardı

Akdeniz'deki Rus savaş gemisinden ateşlenen füze Suriye Palmira çevresindeki IŞİD'li teröristleri vurdu.

Rusya, Cruise füzesi fırlatmadan Türkiye'yi uyardı

Moskova, düğmeye basılmadan önce Türkiye, ABD ve İsrail'in uyarıldığını duyurdu.

Rus ordusu, Suriye'nin tarihi kenti Palmira çevresindeki terör örgütü IŞİD hedeflerine Cruise füzesi fırlattı.

Teröristleri imha eden füzenin Akdeniz'deki savaş gemisinden ateşlendiği bildiriliyor.

TÜRKİYE UYARILDI

Rusya Savunma Bakanlığı, füzeyi fırlatmadan Türkiye, ABD ve İsrail'in uyarıldığını duyurdu.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #rusya #cruise füzesi #türkiye #akdeniz #rus #palmira #ışid #suriye #abd #israil
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