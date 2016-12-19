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Rusya'da banyo losyonu içen 8 kişi öldü

Rusya'da banyo losyonu içen 8 kişi alkol zehirlenmesinden hayatını kaybetti.

Rusya'da banyo losyonu içen 8 kişi öldü

CBSNEWS'in Rusya Soruşturma Komitesi'nin açıklamasına dayandırdığı haberinde, Rusya'nın altıncı büyük kenti İrkutsk'de, içinde alkol bulunan bir banyo losyonunu içen 18 kişinin zehirlendiği, bunlardan 8'inin öldüğü, diğerlerinin ise hastanelerin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü belirtildi.
Losyonun üzerinde "Dahili kullanım için değildir" ibaresinin yer aldığını vurgulayan komite, yaşanan ölümlerle ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.
İngiliz araştırmacılar tarafından 2014 yılında yayımlanan bir çalışmada, 150 binden fazla Rus yetişkin 10 yıl boyunca takip edilmiş ve Rusya'da artan erken ölüm oranının başlıca nedeninin alkol tüketimi olduğu açıklanmıştı.
Çalışmada, her hafta üç veya daha fazla şişe votka tüketen erkeklerin, haftada bir şişeden az votka tüketenlere göre erken ölme ihtimallerinin iki kat daha fazla olduğu kaydedilmişti.
İngiliz erkeklerin yüzde 7'sinin 55 yaşından önce hayatını kaybederken, Rus erkeklerin yüzde 25'inin 55 yaşından önce öldüğü belirtilmişti.

Etiketler; #rusya #banyo losyonu #alkol zehirlenmesi
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