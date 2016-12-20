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Rusya'da vücut losyonu içerek ölenlerin sayısı 49'a yükseldi

Rusya'da vücut losyonu içerek alkol zehirlenmesinden hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi.

Rusya'da vücut losyonu içerek ölenlerin sayısı 49'a yükseldi
Rusya Araştırma Komitesi yetkilileri, ülkenin 6. büyük kenti  İrkutsk'ta içinde alkol bulunan vücut losyonunu içerek yaşamını yitirenlerin  sayısının 49'a çıktığını bildirdi.
 
Zehirlenen kişilerden çoğunun taburcu edildiği, hala tedavi altında  bulunan ve hayati tehlikesi süren kişilerin bulunduğu belirtildi.
 
Olayla ilgili soruşturma çerçevesinde losyonun satışıyla bağlantılı  bazı kişilerin gözaltına alındığı kaydedildi.
 
Yerel yetkililerin, başka vakaların olup olmadığını öğrenmek için  kentte ev ev arama yaptığı ve acil durum ilan edildiği, alkol piyasasına daha  sıkı düzenlemeler getirilmesi çağrısında bulunulduğu ifade edildi.
 
Rusya Soruşturma Komitesi, şişesinin üstünde "dahili kullanım için  değildir" uyarısının yer almasına rağmen losyonun alkollü içecek gibi  kullanıldığını açıklamıştı.
 
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, losyonda etil alkol yerine  metanol kullanıldığı tespit edilmişti.

Kaynak: AA
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