Dankvert, Türkiye'den domates ithalatına tekrar izin verilip verilmeyeceği konusuna ise değinmedi.

Rus zirai ürünler denetleme kurumu Rosselkhoznadzor'un başında bulunan Sergei Dankvert, RIA haber ajansında yer alan habere göre Moskova'nın altı Türk şirketinin Rusya'ya sebze ihracına izin verebileceğini söyledi.



Dankvert'in açıklamaları denetleme kurumunun Türk üreticilere yönelik 14-19 Mayıs günleri arasında yaptığı denetimlerin ardından geldi.



Dankvert, Rosselkhoznadzor'un marul, patlıcan, biber ve Çin marulu üreten 18 şirketi denetlediğini belirtti./Hürriyet