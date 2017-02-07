Rusya'dan ABD'ye uyarı

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD-İran arasındaki nükleer anlaşma için "bozulmamış bir anlaşma üzerinde oynamanın çok riskli" olacağını ifade etti. ABD ve İran arasındaki anlaşma ile İran’a yönelik ambargoların belli bir bölümü kalkmıştı.

Tahran-Washington hattındaki gerginliğe Moskova’dan açıklama geldi.



Rusya, İki ülke arasındaki "nükleer" konusundaki anlaşmanın yeniden gündeme getirilmesini "riskli" bulduğunu ifade ederek ABD'yi uyardı.



Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD-İran arasındaki nükleer anlaşmanın korunmasını istedi.



Washington ile Tahran arasında Temmuz 2015'ten bu yana devam eden anlaşmaya göre, İran ve ABD birbirlerine karşı sorumlu hareket ediyor.



Buna göre, İran'ın nükleer silahsızlanmasına karşın, ABD de bazı konulardaki yaptırımları kaldırıyor.



İran Nükleer anlaşmasıyla Birleşmiş Milletler Atom Enerjisi Kurumu'nun askeri üslere girişine izin verdi, ayrıca uranyum kullanımını da azaltmıştı.



Ocak ayında da Obama bir başkanlık kararnamesi yayınlayarak İran'a yönelik yaptırımları kaldırdığını açıklamıştı.



ABD'nin ülkeye uyguladığı silah ambargosu ise sürüyor.



ulusalkanal.com.tr