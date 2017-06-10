Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Suriye'deki silahlı çatışmaların neredeyse durduğunu açıkladı. Bögedeki Rus birliklerin komutanı Orgeneral Sergey Surovikin ise Amerika öncülüğündeki koalisyonun ve PKK/YPG'nin IŞİD ile Rakka'dan çekilmeleri konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde imzalanan "çatışmasızlık bölgeleri" anlaşması Suriye'deki son durumu olumlu yönde etkiledi.



Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, 4 Mayıs'ta imzalanan muhtıranın Suriye'deki iç savaşı neredeyse durdurduğunu kaydetti.



Bölgeyi yakından ilgilendiren önemli bir açıklama da Suriye'deki Rus birliklerin komutanı Orgeneral Sergey Surovikin'den geldi.



"Amerika öncülüğündeki koalisyon ve PKK/YPG, IŞİD liderleriyle anlaştı" diyen Surovikin, teröristlerin imha edilmesi gerektiğini belirtti.



Rus general, terör örgütü IŞİD'in bu anlaşma kapsamında Suriye ordusunun aktif faaliyet yürüttüğü bölgelere geçiş yaptığını ifade etti.



Amerika'nın Suriye ordusunun ilerlemesini engellemeye çalıştığını vurgulayan Surovikin, "bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor" haberlerini de eleştirdi.



Bazı basın kuruluşlarının dünya kamuoyunu yanılttığını anlatan komutan, "Rakka'da IŞİD ile sanki şiddetli çatışmalar yaşanıyormuş gibi haberler yapılıyor" dedi.





ulusalkanal.com.tr