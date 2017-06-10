Moskova'da Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani'yle bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, görüşmenin basına açık kısmında konuştu.

Moskova'da Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani'yle bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, görüşmenin basına açık kısmında konuştu.



Sputnik Türkiye'nin haberine göre, bazı Körfez ülkeleriyle Katar arasında yaşanan durumun Rusya'yı endişelendirdiğini belirten Lavrov, mevcut durumun diyalog yoluyla aşılmasından yana olduklarını ifade etti.



'DOHA İLE TÜM KONULARDA DİYALOĞU SÜRDÜRECEĞİZ'



"Rusya, diğer ülkelerin işlerine müdahale etmiyor ancak komşu ülkeler arasındaki ilişkilerin kötüye gitmesi bizleri memnun edemez" diyen Lavrov, Arap dünyasında son dönemde yaşanan gerilimler de dahil olmak üzere Doha ile tüm konularda diyaloğu sürdüreceklerinin altını çizdi.



Rusya'nın Körfez ülkeleri için ana tehdidin terör olduğuna inandığını kaydeden Lavrov, terörle mücadele etmek için işbirliğinin önem taşıdığını belirtti.



Bu çerçevede Körfez ülkelerini birlik olmaya davet eden Lavrov, Arap Birliği ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nin işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.



'KÖRFEZ ÜLKELERİYLE DIŞ AKTÖRLER ARASINDA BİRLİĞİ SAĞLAMALIYIZ'



Terörle etkin mücadele için Körfez ülkeleriyle dış aktörler arasında birliği sağlamanın önemli olduğunu da kaydeden Lavrov, şu ifadeleri kullandı:



"Söz konusu süreçlerdeki tarafların birçoğuyla temaslarımızı sürdürüyoruz. Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin), bölgedeki mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yapıyor. Bugünkü görüşme, Moskova'nın çabalarının devamı niteliğinde olacak. Rusya, ilgili tarafların onayıyla elinden gelen her şeyi yapacak."



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