Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li yönetmen Oliver Stone'a bir belgesel için verdiği röportajda nükleer güçler Rusya ve ABD arasında sıcak savaş çıkması hâlinde 'dünyada kimsenin hayatta kalamayacağını' düşündüğünü söyledi.

ABD'li yönetmen Oliver Stone'un 'Putin Röportajları' (The Putin Interviews) ismini verdiği belgeselinin yeni bölümleri yayınlandı.



Yeni bölümlerden birinde Putin, Stone'un, iki nükleer güç arasında sıcak savaş çıkması hâlinde üstün olacak tarafın ABD olup olmayacağı sorusuna, "Böyle bir çatışmada kimsenin hayatta kalacağını düşünmüyorum" yanıtını verdi.



'HER ZAMAN UMUT VARDIR TA Kİ…'



Daha sonra Stone, her ikisi de ilişkilerinin Soğuk Savaş yıllarından beri en kötü döneminde olduğunu kabul eden Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin değişmesi için umut olup olmadığını soruyor.



Putin soruya, "Her zaman umut vardır. Ta ki bizi mezarlığa götürüp gömmeye karar vermelerine kadar" cevabını veriyor.



'KADERİNDE ASILMAK OLAN KİŞİLER SUDA BOĞULMAZLAR'



Belgeselin yayınlanan tanıtım filminde ise Stone, Putin'in beş suikast girişiminden kurtulduğuna ilişkin güvenilir bilgilere sahip olduğunu söylüyor.

Konuyu onlarca kez suikast girişimi atlatan Küba Devrim'nin efsanevi lideri Fidel Castro ile de konuştuğunu anlatan Putin bu girişimlerin güvenlikleri tarafından engellendiğini ima ediyor.



"Ben kendi işimi yapıyorum, güvenlik yetkilileri de kendi işlerini. İşlerini başarılı bir biçimde yerine getiriyorlar. Onlara güveniyorum" diyen Putin, bir Rus atasözünden de örnek verdi: "Kaderinde asılmak olan kişiler suda boğulmazlar."



'YAZGIMIZIN NE OLDUĞUNU SADECE TANRI BİLİR'



Stone'un, "Siz kaderinizde ne olduğunu biliyor musunuz?" sorusuna ise Putin "Yazgımızın ne olduğunu sadece Tanrı bilir. Ölüm bir gün hepimizin başına gelecek bir şey. Önemli olan, o zaman gelene kadar, bu geçici dünyada neleri başardığımız ve hayattan zevk alıp almadığımız."



'Putin Röportajları' belgeselinin tamamı, ABD'de 12 Haziran'da yayınlanacak. Belgeselin 'bir Batılıya verilen en detaylı Putin portresi' olduğu söyleniyor.



Belgeselde, Putin ve Stone'un iki yıldan uzun bir süre içerisinde gerçekleştirdikleri bir dizi buluşmada yaptıkları röportajlar yer alıyor./Sputnik