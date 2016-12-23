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Rusya, Fetullah Gülen'i isteyebilir

Rusya, Pensilvanya'da yaşayan FETÖ'nün başı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesi için harekete geçebilir.

Rusya, Fetullah Gülen'i isteyebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin'in görüşmesinin ardından Rusya'dan gelen 18 kişilik heyet Ankara'da çalışmalarına başladı. Ortak yürütülen süreç, Nisan 2016'da çıkarılan Ceza İşlerinde Adli Yardım Yasası temel alınarak yürütülüyor. Yasa kapsamında soruşturma ve yargılamayı Türk heyeti yapacak, her 2 taraf da elindeki bilgi-belgeleri diğer tarafla paylaşacak. Ortak komite deliller ışığında kriminal rapor hazırlarken ilginç bir gelişme de gündeme geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Rusya'nın, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesini istemeyi düşündüğü öğrenildi. Üst düzey bir hükümet yetkilisi, son suikastın ardından Rusya'nın FETÖ konusunda ikna olduğunu belirterek, "Küresel çapta bir operasyon başlıyor. Önümüzdeki günlerde Rusya Gülen'i isteyebilir. Büyükelçi uluslararası hukuka göre ikinci devlet adamı sayılır. Rusya da hukuki haklarını kullanarak bu adımı atabilir" dedi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #rusya #abd fetullah gülen #putin fetullah gülen
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