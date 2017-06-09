Suriye'deki Rus birliklerin komutanı Orgeneral Sergey Surovikin, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun ve Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) IŞİD liderleriyle anlaşmaya vardığını ve anlaşma kapsamında örgüt üyelerinin kontrol ettikleri bölgelerden çatışmaya girmeden çekildiğini ifade etti.

Surovikin, "ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon ve DSG, binlerce Suriyeli'nin ölümünden sorumlu olan teröristleri imha etmek yerine IŞİD liderleriyle anlaşma yapıyor. IŞİD liderleri, bu anlaşma kapsamında kontrol ettikleri yerleşim birimlerinden çekilerek, Suriyeli rejim güçlerinin aktif faaliyet yürüttüğü bölgelere geçiş yapıyor" dedi.



'ABD'NİN SURİYE ORDUSUNUN İLERLEMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTIĞI İZLENİMİ OLUŞUYOR'



Surovikin, "ABD'lilerin Suriye'de terörle mücadele görüntüsü altında, Suriye ordusunun ilerleyişini engellemeye çalıştığı izlenimi oluşuyor" diye konuştu./Sputnik