Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’nin Rakka kentinden Palmira'ya giden IŞİD konvoyuna hava harekatı düzenlediklerini açıkladı. Sputnik'e konuşan Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, PYD'nin Rakka'dan çıkması için IŞİD ile anlaştığını ancak kendilerinin IŞİD konvoyunu vurduklarını söyledi.

Rusya, PYD/PKK ile anlaşarak Rakka'dan çekilen bir IŞİD'in grubu vurduğunu açıkladı.



Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’nin Rakka kentinden Palmira'ya giden IŞİD konvoyuna hava harekatı düzenledi.



Sputnik'e konuşan Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, PYD'nin Rakka'dan çıkması için IŞİD ile anlaştığını söyledi.



IŞİD’in Rakka’dan çıkmak için PYD'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri ile anlaştığını belirten kaynak, "Kürtler, teröristler için güvenli güney koridor açarak kentten sorunsuz çıkmalarını sağlamak istedi. Ancak Rus Uzay Hava Kuvvetleri bu manevrayı önlemeyi başardı" diye konuştu.



Rus kaynak, "25 Mayıs günü, 36 araçtan oluşan IŞİD konvoyu, Palmira yönünde ilerlerken tespit edildi ve Rus savaş uçakları tarafından yok edildi" dedi. Kaynak, araçların ağır makineli tüfeklerle donatıldığını belirtti.



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