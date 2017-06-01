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Rusya: Türkiye'den domates alımına yönelik yasak en az üç yıl devam edecek

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Türkiye'den domates alımına yönelik yasağın en azından üç yıl daha devam edeceğini belirtti

Rusya: Türkiye'den domates alımına yönelik yasak en az üç yıl devam edecek

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Türkiye'den domates alımına yönelik yasağın en azından üç yıl daha devam edeceğini belirtti

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Etiketler; #rusya #türkiye #domates #Rusya Tarım Bakanı #Aleksandr Tkaçev #Tarım
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