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Saldırı anı kamerada

Tahran'da düzenlenen çifte terör saldırısıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler, teröristlerin İran Meclisi ve İmam Humeyni türbesine yönelik saldırısının kan donduran ayrıntılarını gözler önüne serdi.

Saldırı anı kamerada

İran'ın kalbi başkent Tahran'ı hedef alan terör saldırısının kan donduran güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İlk görüntüde üç teröristin İran meclisinin halka açık nizamiyesinden giriş yaptıkları görülüyor.

Yürüyerek bekleme salonunun kapısına giden saldırganlar kapının hemen önünde sırt çantalarından uzun namlulu silahlarını çıkartarak ateş etmeye başlıyor.

Bekleme salonun girmeyi başaran saldırganların ikisinde uzun namlulu silah birinde tabanca olduğu görülüyor.

Saldırganlar salona girer girmez önlerine çıkan herkese hedef gözetmeksizin mermi yağdırıyor ve hızla meclisin idare binasına doğru yöneliyor.

İran İstihbarat Bakanlığı, Tahran'da iki ayrı noktayı kana bulayan beş teröristten üçünün İran meclisini diğer ikisinin de İmam Humeyni Türbesini hedef aldığını açıkladı.

Görüntüleri basınla paylaşan İran istihbarat bakanlığı, son aylarda 58 terör saldırısını engellediklerini de duyurdu. Oprerasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatların görüntülerini de yayınladı.

Tahran'ı hedef alan beş teröristin saldırıdan hemen öncesinde kaydettikleri hazırlık görüntüleri de yayınlandı. Konuşmalara Arapça başlayan teröristlerin Kürtçe devam etmeleri dikkat çekti.

İran İstihbarat Bakanlığı ülkenin çeşitli eyaletleri ile başkent Tahran'da düzenlenen operasyonlarda 41 IŞİD üyesinin yakalandığını duyurdu.

Tahran'da, İran Meclisi ve Ayetullah Humeyni'nin türbesini hedef alan, 17 kişinin hayatını kaybettiği, 52 kişinin de yaralandığı silahlı ve bombalı saldırıları IŞİD üstlenmişti.

ulusalkanal.com.tr

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