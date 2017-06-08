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Senegal, Katar'daki büyükelçisini geri çağırdı

Senegal Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Senegal'in Doha Büyükelçisinin ülkeye geri çağrıldığı belirtildi.

Senegal, Katar'daki büyükelçisini geri çağırdı

Birçok ülkenin Katar ile diplomatik ilişkilerine son vermesinin ardından Körfez bölgesindeki gelişmelerin yakından takip edildiğine işaret edilen açıklamada, Senegal'in, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır ile dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, pazartesi günü Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.

Daha sonra Maldiv Adaları, Libya'daki Tobruk hükümeti, Moritanya ve son olarak Komor Adaları diplomatik ablukaya katılmıştı./Hürriyet

Etiketler; #afrika #Senegal #katar
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