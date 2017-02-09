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Sisi: Ordu ve polisin içinde dini eğilimleri olanlar bulunmaktadır, meslekten ihraç edeceğiz

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ordu ve polis teşkilatında dini cemaatlerle bağlantılı personelin ilişiğinin kesileceğini söyledi.

Sisi: Ordu ve polisin içinde dini eğilimleri olanlar bulunmaktadır, meslekten ihraç edeceğiz

Mısır Silahlı Kuvvetleri tarafından başkent Kahire’nin doğusundaki El-Cela Tiyatro salonunda “Terörle Mücadele - Millet İradesi” başlıklı kültür sempozyumu gerçekleştirildi.

Sempozyumda konuşan Sisi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nı işaret ederek, “Ordu ve polisin içinde dini eğilimleri olanlar bulunmaktadır. Bu kabul edilemez. Bundan dört buçuk yıl önce bazı grupların orduya alınması istendi. Ancak ben kabul etmedim. Ordu ve polis mensupları ya ülkesinin yanındadır ya da değildir.” ifadelerini kullandı.

Dini cemaatlerle bağlantılı olanların ordudan atılacağı mesajını veren Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, "Dini eğilimi tespit edilenleri meslekten ihraç edeceğiz. Bu uygulama 30 yıldır zaten fiilen yürürlükte.”dedi.

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen etkinlikte Başbakan Şerif İsmail, Savunma Bakanı Sıdkı Subhi ve diğer askeri ve sivil yetkililer de hazır bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Mısır Cumhurbaşkanı #Abdulfettah es-Sisi #polis #ordu #El-Cela Tiyatro
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