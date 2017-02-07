Son dakika: Afganistan'ın başkentinde intihar saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Yüksek Mahkeme binası yakınında intihar saldırısı düzenlendi.

Yetkililer, saldırının Afganistan Yüksek Mahkemesinin otoparkında gerçekleştiğini bildirdi.



Ölü ve yaralılar olduğu belirtilen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.