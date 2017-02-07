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Son dakika: Afganistan'ın başkentinde intihar saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Yüksek Mahkeme binası yakınında intihar saldırısı düzenlendi.

Son dakika: Afganistan'ın başkentinde intihar saldırısı

Yetkililer, saldırının Afganistan Yüksek Mahkemesinin otoparkında gerçekleştiğini bildirdi.

Ölü ve yaralılar olduğu belirtilen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Etiketler; #Afganistan #kabil
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