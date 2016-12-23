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Son dakika haberleri: 118 yolculu uçak kaçırıldı

Son dakika haberleri: 118 yolculu uçak kaçırıldı
Afriqiyah Havayollarının Libya’da iç hat seferini gerçekleştiren ve 118 kişi taşıyan uçağı kaçırıldı. Kaçırılan uçak Malta Luqa Havaalanına iniş yaptı.

İki saldırgan uçağı patlatmakla tehdit ediyor.
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